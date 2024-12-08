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01:08, 8 декабря 2024Мир

ВКС России и ВВС Сирии уничтожили сотни террористов за сутки

ЦПВС: за сутки в Сирии уничтожили более 300 террористов и 55 единиц техники
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии за прошедшие сутки уничтожили сотни террористов. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что военные нанесли удары по местам скопления боевиков, колоннам техники, командным пунктам в провинциях Идлиб, Хама, Алеппо. В частности, ликвидировано более 300 террористов, 55 единиц автомобильной техники и один склад материальных средств.

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