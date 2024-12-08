Во Франции поддержали планы Трампа не вмешиваться в дела Сирии

Филиппо: Запад не должен вмешиваться в дела Сирии

Запад не должен вмешиваться в дела Сирии, и отказ избранного президента США Дональда Трампа от подобного вмешательства является «сильным решением». Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Призыв Трампа не вмешиваться в дела Сирии — это сильный и похвальный отход от американского интервенционизма, который выражался в вооружении и финансировании "повстанческих" группировок, на самом деле радикально-исламистских», — написал французский политик.

Филиппо выразил надежду, что западные «глобалистские» элиты не смогут вмешаться в сирийский конфликт и устроить его дальнейшую эскалацию.

Ранее Трамп заявил, что Америка не должна участвовать в событиях, происходящих в Сирии, так как это не является американской войной.