ВС Сирии заявили о продолжении операции против боевиков в крупных городах

ВС Сирии: армия продолжает наносить удары по боевикам

Вооруженные силы (ВС) Сирии продолжают операцию против сирийских боевиков в таких крупных городах как Хомс, Алеппо и Хама, правительственная армия успешно наносит по ним удары. Об этом заявили в главном командовании страны, передает ТАСС.

«Наша доблестная армия продолжает проводить операции в Хомсе, Алеппо и Хаме, нанося потери террористам», — отметили представители Сирийской арабской армии.

Кроме того, было отмечено, что правительственные войска успешно уничтожили сотни террористов, а также их военную технику и арсеналы с боеприпасами.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и улетел из Дамаска. Предполагается, что он мог направляться в Москву.