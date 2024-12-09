Россияне назвали приемлемый для них размер пенсии

Страховой дом ВСК: приемлемый размер пенсий для россиян составил 110 тыс. рублей

Приемлемый размером пенсии россияне считают 110 тысяч рублей, при этом каждый второй из них еще не начал формировать сбережения на нее, а 32,7 процента и не собираются этим заниматься. Об этом со ссылкой на исследование Страхового дома ВСК сообщает РИА Новости.

Если в начале года каждый второй опрошенный говорил, что хотел бы получать на пенсии 50-100 тысяч рублей, то теперь такую сумму называет только каждый третий. Зато о надежде на пенсию в размере 100-200 тысяч рублей вместо 12 процентов респондентов стали говорить 25 процентов.

Самыми высокими ожидания оказались у граждан с высоким уровнем дохода, в первую очередь — у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Меньше всего о финансовой подушке безопасности в старости заботятся люди со средним уровнем дохода (38 процентов), у которых нет детей (41 процент).

За границу на пенсию хотят уехать жить девять процентов опрошенных, из них чаще всего в качестве места релокации они выбирают Европу (38 процентов) и теплые южные страны (34,5 процента). Подавляющее большинство — 80 процентов — хотят остаться в России, а 11 процентов к настоящему времени не задумывались над этим вопросом.

По состоянию на конец текущего года средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 22,3 тысячи рублей, а на конец 2025 года он должен вырасти до 24 тысячи рублей (плюс 7,3 процента). Социальная пенсия с 1 апреля 2025 года достигнет 15,4 тысячи рублей.