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09:04, 9 декабря 2024Ценности

54-летняя невеста миллиардера Безоса вышла в свет в откровенном образе

Лорен Санчес пришла на саммит DealBook 2024 в костюме с кружевным бюстгальтером
Мария Винар
Лорен Санчес

Лорен Санчес . Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

54-летняя репортерша пришла на саммит DealBook 2024, организованный изданием The New York Times, в белом костюме люксового бренда Alexander McQueen, состоящем из классических брюк и жакета. При этом Санчес решила надеть под верхнее изделие кружевной бюстгальтер, который подчеркивал ее грудь. Кроме того, знаменитость примерила черные туфли и взяла с собой небольшую сумку.

Также избранница миллиардера дополнила свой образ ярким макияжем с акцентом на сияющую помаду и прической с аккуратным пучком. В качестве украшений она выбрала блестящие серьги и ожерелье с подвеской в виде сердца.

Ранее сообщалось, что Санчес показала в соцсетях фото в откровенном образе в стиле БДСМ.

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