54-летняя невеста миллиардера Безоса вышла в свет в откровенном образе

Лорен Санчес пришла на саммит DealBook 2024 в костюме с кружевным бюстгальтером

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

54-летняя репортерша пришла на саммит DealBook 2024, организованный изданием The New York Times, в белом костюме люксового бренда Alexander McQueen, состоящем из классических брюк и жакета. При этом Санчес решила надеть под верхнее изделие кружевной бюстгальтер, который подчеркивал ее грудь. Кроме того, знаменитость примерила черные туфли и взяла с собой небольшую сумку.

Также избранница миллиардера дополнила свой образ ярким макияжем с акцентом на сияющую помаду и прической с аккуратным пучком. В качестве украшений она выбрала блестящие серьги и ожерелье с подвеской в виде сердца.

Ранее сообщалось, что Санчес показала в соцсетях фото в откровенном образе в стиле БДСМ.