Блинкен назвал главный интерес США в Сирии

Блинкен: США заинтересованы в предотвращении нового появления ИГ в Сирии

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал главным интересом Вашингтона в Сирии предотвращение появления террористов организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Об этом он рассказал в ходе выступления на мероприятии американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, после свержения президента Башара Асада у США появились «четкие и долговременные интересы» в Сирии. Он подчеркнул, что одним из основных интересов Вашингтона является недопущение экспорта терроризма и экстремизма из Сирии.

«Мы очень заинтересованы в предотвращении повторного появления ИГИЛ. Мы очень заинтересованы в том, чтобы все оружие массового поражения или его компоненты, оставшиеся в Сирии, не попали не в те руки, мы твердо заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное, чтобы избежать фрагментации Сирии, массовой миграции из Сирии», — сказал глава Госдепа.

Ранее вооруженная оппозиция Сирии заверила США, что не позволит членам ИГИЛ присоединиться к ней. «Группировки дали ответ через турков с заверениями, что они не намерены позволять "Исламскому государству" стать частью их движения», — говорится в статье.