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23:48, 8 декабря 2024Мир

Вооруженная оппозиция в Сирии связывалась с США по поводу присоединения к ней ИГ

Вооруженная оппозиция в САР обещала США, что не позволит ИГ присоединиться к ней
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alpha Specnaz / Global Look Press

Вооруженная оппозиция в Сирийской Арабской Республике (САР) заверяла США, что не позволит членам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) присоединиться к ней. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников в США и Турции.

Как отметили журналисты, вооруженная оппозиция в Сирии связывалась по этому поводу с Вашингтоном через Анкару. По данным газеты, Соединенные Штаты просили членов сирийской вооруженной оппозиции, чтобы они не позволяли террористам ИГ присоединиться к их наступлению.

«Группировки дали ответ через турков с заверениями, что они не намерены позволять "Исламскому государству" стать частью их движения», — говорится в статье.

Ранее оппозиция в Сирии заявила, что работает над формированием переходного органа власти.

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