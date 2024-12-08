Вооруженная оппозиция в Сирии связывалась с США по поводу присоединения к ней ИГ

Вооруженная оппозиция в САР обещала США, что не позволит ИГ присоединиться к ней

Вооруженная оппозиция в Сирийской Арабской Республике (САР) заверяла США, что не позволит членам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) присоединиться к ней. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников в США и Турции.

Как отметили журналисты, вооруженная оппозиция в Сирии связывалась по этому поводу с Вашингтоном через Анкару. По данным газеты, Соединенные Штаты просили членов сирийской вооруженной оппозиции, чтобы они не позволяли террористам ИГ присоединиться к их наступлению.

«Группировки дали ответ через турков с заверениями, что они не намерены позволять "Исламскому государству" стать частью их движения», — говорится в статье.

Ранее оппозиция в Сирии заявила, что работает над формированием переходного органа власти.