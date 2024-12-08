Оппозиция в Сирии заявила о создании переходного органа власти

Оппозиция в Сирии заявила о формировании переходного органа власти

Оппозиция в Сирии заявила, что работает над формированием переходного органа власти. Об этом пишет ТАСС.

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии заявила о создании переходного органа, который будет руководить республикой.

«С полными властными полномочиями с участием всех без исключения национальных сил для построения свободной и демократической Сирии», — говорится в коммюнике НКОРС.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну после переговоров с террористическими группировками, захватившими Дамаск.

