Блогер описал брачные традиции на Севере России фразой «кто бы мог такое представить!»

Российский путешественник пожил несколько дней в гостях у ненецкой семьи в тундре и узнал о местных брачных традициях. Своей историей он поделился в личном в блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«Оказывается, в вопросах знакомства мужчин с женщинами и брака у оленеводов существуют свои давние традиции, которые по строгости ничуть не уступают кавказским. Кто бы мог такое представить!» — такими фразами описал услышанное россиянин.

Глава семьи Виктор рассказал, что он познакомился со своей женой Людмилой на празднике коренных народов Севера — Дне оленевода. Чтобы посвататься к девушке, ему пришлось ждать целый год, так она была еще слишком молода.

«Сватовство у оленеводов — это не только формальность, но и серьезное мероприятие, в центре которого стоит обсуждение калыма. Без него обойтись невозможно. Калым — это своего рода доказательство состоятельности семьи жениха. Родители невесты хотят быть уверенными, что ее отдают в надежные руки», — поведал автор публикации.

Он добавил, что в качестве калыма на Севере принято давать оленей — главный ресурс и символ благосостояния. По его словам, переговоры о количестве животных могут затянуться на многие часы, так как каждая сторона пытается отстоять свои интересы.

Путешественник также отметил, что невеста приходит в новый дом с ягушкой — женской одеждой из оленьих шкур. Девушка шьет ее сама в качестве подтверждения, что она может быть хорошей хозяйкой. Родители невесты также делают молодоженам подарок — покрытия для чума.

Свадьбу традиционно отмечают в стойбище семьи невесты, чаще всего это происходит зимой, а официальную регистрацию брака откладывают до лета, когда оленеводы кочуют ближе к населенным пунктам.

По словам автора, раньше День оленевода был практически единственным шансом для знакомства молодых людей, но сейчас все изменилось. «Молодежь часто знакомится еще в школе, так как многие учатся в интернатах и проводят много времени вместе. Кроме того, современные технологии дошли и до тундры: у подростков есть смартфоны, они пользуются сайтами знакомств», — пояснил он.

Раньше этот же тревел-блогер раскрыл правила жизни «поганых» женщин на Севере России. Так у ненцев-оленеводов принято называть девушек с наступления фертильного возраста.

