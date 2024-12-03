Тревел-блогер побывал на севере России и раскрыл правила жизни «поганых» женщин

Российский путешественник и тревел-блогер побывал на севере страны и раскрыл правила жизни женщин, которых местные называют «погаными». Свои наблюдения он описал в блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, у ненцев-оленеводов принято называть женщин «погаными» или «нечистыми» с наступления фертильного возраста. Девушки, у которых началась менструация, должны придерживаться определенных правил жизни в доме.

К примеру, им запрещено обходить печь или дом сзади, переступать через любую утварь или мужчин и детей, посещать священные места, перерезать хребет некоторых видам рыб.

«Предвзятое отношение к женщинам в культурах оленеводов и других северных народов связано с древними убеждениями и традициями, которые развивались на протяжении веков», — объяснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что в Арктике некоторые люди живут в железных бочках. Контейнеры и цистерны используются в качестве временного жилья в рабочих поселках вахтовиков.