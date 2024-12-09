Более 30 человек погибли в Конго от неизвестной болезни

ВОЗ: более 30 человек погибли в ДР Конго от неизвестной болезни

Более 400 человек заболели в Демократической Республике Конго (ДРК) с 24 октября неизвестной болезнью, из них умерли более 30. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

«Было зарегистрировано 406 случаев неустановленного заболевания с такими симптомами, как лихорадка, головная боль, кашель, насморк и боль в теле», — говорится в сообщении ВОЗ. Там добавили, что во всех тяжелых случаях наблюдалось серьезное истощение.

Заболевания в основном поражают детей, особенно тех, кто младше пяти лет. Панзи — это сельский и удаленный район, куда сложно добраться из-за продолжающегося сезона дождей. Путешествие из Киншасы до Панзи по дороге занимает около 48 часов.

О смерти более 140 человек от неизвестного вируса в провинции Кванго в ДРК стало известно 3 декабря. Тогда говорилось о симптомах, похожих на COVID-19. Врачи, осматривая пациентов, не смогли поставить диагноз и назначить лечение. При этом чаще остальных вирус поражал женщин и детей.