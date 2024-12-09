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14:44, 9 декабря 2024Бывший СССР

Бой Су-30 и Ми-8 с пытавшимися атаковать Крымский мост катерами ВСУ попал на видео

Появились кадры боя Су-30 и Ми-8 с БЭК ВСУ, пытавшимися атаковать Крымский мост
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Появились кадры боя Су-30 и Ми-8 Черноморского флота Российской Федерации с бэзэкипажными катерами (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Крымский мост. Видео публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Для отвлечения российских военных были задействованы БЭКи с пулеметными турелями и блоками авиационных ракет», — пишет канал.

На кадрах видно, как в прицел катера попадает отстреливающий тепловые ловушки вертолет Ми-8. Следом возникает истребитель Су-30, который выдает очередь по катеру из авиационной пушки.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что 6 декабря с 7:00 до 12:00 авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Черного моря шесть надводных беспилотников. Точное место уничтожения катеров не приводилось.

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