Бой Су-30 и Ми-8 с пытавшимися атаковать Крымский мост катерами ВСУ попал на видео

Появились кадры боя Су-30 и Ми-8 с БЭК ВСУ, пытавшимися атаковать Крымский мост

Появились кадры боя Су-30 и Ми-8 Черноморского флота Российской Федерации с бэзэкипажными катерами (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Крымский мост. Видео публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Для отвлечения российских военных были задействованы БЭКи с пулеметными турелями и блоками авиационных ракет», — пишет канал.

На кадрах видно, как в прицел катера попадает отстреливающий тепловые ловушки вертолет Ми-8. Следом возникает истребитель Су-30, который выдает очередь по катеру из авиационной пушки.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что 6 декабря с 7:00 до 12:00 авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Черного моря шесть надводных беспилотников. Точное место уничтожения катеров не приводилось.