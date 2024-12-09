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18:47, 9 декабря 2024Экономика

Россиянам перечислили частые дефекты в новостройках

Эксперт Павлюк: при черновой отделке жилья чаще всего дефекты связаны с окнами
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

При покупке квартиры в черновой отделке прежде всего на дефекты стоит проверить окна. На что обратить внимание при приемке объекта, журналу «Строительство.RU» рассказал ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи» Илья Павлюк.

Перед тем как подписать договор, покупателю рекомендуется тщательно проверить окна на наличие сколов, окалин. На фрамугах и оконных рамах не должно быть повреждений, швы по контуру окна должны быть качественно заделаны. Лучше проверить и регулировку, предупреждает специалист.

Также собеседник издания советует осмотреть выводы канализации в квартире — установлены ли они на нужной высоте и подобраны ли по размеру. Застройщик нередко халатно подключает трассы, подводящие к радиаторам отопления. Кроме того, стоит проверить, есть ли в местах примыкания стен и потолка щели. Бдительность при приемке избавит будущего владельца от протечек и холодных зимних ночей.

Если недвижимость куплена в предчистовой отделке, то, помимо вышеуказанных недочетов, стоит проверить стяжку пола и штукатурку стен на пустоты. Вдобавок ремонтники могут некачественно сделать проводку и вентиляцию в комнатах — такие дефекты в будущем откликнутся хозяину коротким замыканием, духотой и плесенью. Среди отделочных дефектов покупатели часто жалуются на трещины в стенах, неровные полы и кривые стены.

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Говоря о чистовой отделке, нужно быть готовым к дефектам монтажа межкомнатных и входных дверей. Внимание в том числе стоит уделить пустотам под напольным покрытием и настенной плиткой. При качественном ремонте под обоями и окрашенными поверхностями не должно быть грязи и мусора. Замки ламината хороший застройщик соединит без заломов, а между стенами и плинтусами не оставит зазоров. Также эксперт советует взглянуть, хорошо ли закреплены смесители в ванной и обработаны ли места примыкания ванны и душевой кабины герметиком.

Ранее стало известно, сколько россиян нуждаются в ремонте квартиры. По данным аналитиков, 89 процентов соотечественников считают, что их жилплощадь требует переустройства. Четыре процента оценивают состояние жилища как требующее незамедлительного ремонта, причем как помещений, так и коммуникаций.

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