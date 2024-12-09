Депутат назвал преимущество биткоина перед долларом и евро

Депутат Ткачев: в России надо создать стратегический резерв биткоина

Властям России следует задуматься о создании стратегического резерва биткоина. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Ткачев, направивший соответствующее обращение министру финансов России Антону Силуанову. Парламентария процитировало ТАСС.

По мнению законодателя, такие традиционные валютные резервы, как юани, доллары и евро, в условиях геополитической нестабильности оказываются волатильны и восприимчивы к санкциям. А это создает риски для финансовой стабильности страны. Поэтому нужно найти альтернативные инструменты.

В связи с этим Ткачев напомнил, что биткоин показывает высокую доходность, а его цена стабильно увеличивается. В январе 2020 она составляла 10 тысяч долларов, через два года около 40 тысяч долларов, а в декабре 2024 года поднялась уже до 100 тысяч долларов.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в настоящее время уже не приходится говорить о каком-то крахе криптовалюты. По его мнению, битокин дорожает, реагируя на рост нестабильности. Кроме того, сказывается некоторая легализация этого инструмента.