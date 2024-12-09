Российская пенсионерка решилась на продажу квартиры из-за угроз «ФСБ»

Жительница Екатеринбурга рассталась с квартирой, поверив угрозам «ФСБ»

Пожилая жительница Екатеринбурга рассталась с жильем после угроз лжесиловиков. В чем заключалась обманная схема, пишет Ura.ru.

С женщиной связались по телефону. Собеседник представился сотрудником ФСБ и заявил, что правоохранителям стало известно о ее связи с украинскими службами. Чтобы спастись от ложных обвинений, пенсионерку убедили передать «органам» все накопления. Россиянка поверила аферистам и добровольно отдала 420 тысяч рублей.

Следом мошенники покусились на ее жилье. Горожанка, выполняя инструкции «силовиков», организовала, как ей казалось, фиктивную продажу квартиры. Решительность пенсионерки в вопросе жилищной сделки вызвала подозрения у риелторов и банковских служащих, но женщина уверила их, что имеет еще одну квартиру, а вторую продает за ненадобностью. Выручку от продажи екатеринбурженка сложила в полиэтиленовый пакет и вручила курьеру в балаклаве. Друг друга они узнали по кодовому слову «лампа». Озарение снизошло на женщину слишком поздно, когда к ней домой заявились новые собственники, а махинаторы перестали выходить на связь. Она обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее жертвой мошенников едва не стала жительница Казани. Под предлогом проверки стажа аферисты выведали у нее код сот личного кабинета на портале «Госуслуги». Следующий звонок от подставного сотрудника Центробанка почти что убедил женщину продать квартиру. Но пенсионерка вовремя смекнула, к чему может привести сделка, и, заключив предварительный договор продажи, обратилась в полицию.