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13:06, 9 декабря 2024Экономика

Елку с Патриарших прудов в Москве увезли как «недостойную»

Коммунальщики пообещали заменить елку на Патриарших прудах в Москве
Мария Черкасова

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Елку, которую недавно поставили на Патриарших прудах в Москве, разобрали и увезли, сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Известно, что елка пропала с утра в понедельник, 9 декабря. Один из работников коммунальных служб прокомментировал, что на Патриарших прудах скоро установят новую, «более достойную елку».

Ранее в Кирове установили новогоднюю ель, украшенную гигантскими пельменями ручной работы. Они выполнены из текстиля, но похожи на настоящие. Идея необычного убранства пришла в голову местной жительнице, которая захотела сделать праздничное дерево «гастрономическим и аппетитным». Местным жителям новогодние игрушки понравились.

Тем временем стало известно, что главная новогодняя ель России приедет в Кремль из деревни Знаменка Московской области. Это 90-летнее дерево высотой 30 метров и обхватом ствола в 60 сантиметров.

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