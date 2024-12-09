Эрдоган объяснил потерю власти Асадом

Эрдоган заявил, что Асад потерял власть из-за отказа от диалога с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сложивший с себя президентские полномочия сирийский коллега Башар Асад потерял власть из-за отказа от диалога с Анкарой. Слова турецкого лидера передает агентство Reuters.

По словам Эрдогана, Асад отверг «призыв Турции к диалогу», однако турецкая сторона готова сделать все возможное для установления стабильности в Сирии.

Ранее посол Сирии в России Башар аль-Джаафари обвинил Асада в «позорном» побеге из страны. «Позорный и унизительный побег главы этой системы под покровом ночи, без какого-либо чувства национальной ответственности перед страной, подтверждает необходимость произошедших изменений», — подчеркнул он.