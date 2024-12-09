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19:57, 9 декабря 2024Мир

Эрдоган объяснил потерю власти Асадом

Эрдоган заявил, что Асад потерял власть из-за отказа от диалога с Турцией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сложивший с себя президентские полномочия сирийский коллега Башар Асад потерял власть из-за отказа от диалога с Анкарой. Слова турецкого лидера передает агентство Reuters.

По словам Эрдогана, Асад отверг «призыв Турции к диалогу», однако турецкая сторона готова сделать все возможное для установления стабильности в Сирии.

Ранее посол Сирии в России Башар аль-Джаафари обвинил Асада в «позорном» побеге из страны. «Позорный и унизительный побег главы этой системы под покровом ночи, без какого-либо чувства национальной ответственности перед страной, подтверждает необходимость произошедших изменений», — подчеркнул он.

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