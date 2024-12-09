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15:20, 9 декабря 2024Мир

Назначенный Асадом посол Сирии в Москве обвинил его в позорном побеге

Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари обвинил Асада в позорном побеге
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Башар аль-Джаафари

Башар аль-Джаафари. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари обвинил бывшего сирийского президента Башара Асада в «позорном» побеге из страны. Соответствующее заявление он сделал в комментарии программе RT Arabic «Одним словом».

«Крах коррупционной системы за считаные дни свидетельствует о ее непопулярности и отсутствии поддержки как в обществе, так и среди армии и вооруженных сил. Позорный и унизительный побег главы этой системы под покровом ночи, без какого-либо чувства национальной ответственности перед страной, подтверждает необходимость произошедших изменений», — отметил дипломат.

8 декабря Башар Асад ушел с поста главы государства и покинул Сирию. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер вместе с семьей находится в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье. Он уточнил, что такие решения не принимаются без участия главы государства.

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