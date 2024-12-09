Путин предоставит Асаду убежище

Песков: президент Путин решил предоставить убежище Башару Асаду и его семье

Президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища сирийскому коллеге Башару Асаду и его семье. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — сказал он.

8 декабря Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия. Позднее стало известно, что Москва предоставила ему убежище. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер с семьей находится в Москве.