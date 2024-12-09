Еврокомиссия высказалась о контактах с новыми властями Сирии

Представитель Эль-Ануни: ЕК не поддерживает контакты с новыми властями в Сирии

Еврокомиссия не поддерживает контакты с новыми властями в Сирии, в том числе с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) и ее лидером Абу Мухаммедом аль-Джулани, и продолжает считать их террористами. Об этом заявил представитель ЕК Ануар Эль-Ануни, сообщает ТАСС.

«ЕК не поддерживает с ними контактов, точка. ХТШ внесена в список террористических организаций ЕС, это решение обязательно для всех стран Евросоюза. Оно может быть пересмотрено только единогласно», — сказал он.

Ранее стало известно, что США имеют контакты с группировками в Сирии, включая боевиков из ХТШ, и допускают ее исключение из числа террористов. По данным The Washington Post, чиновники правительства США с осторожностью следят за подъемом сирийской повстанческой группировки. При этом США не до конца уверены в подобном шаге, так как опасаются создания вакуума власти и резкой радикализации настроений в Сирии.