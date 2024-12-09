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12:29, 9 декабря 2024Мир

США захотели исключить захватившую власть в Сирии группировку из числа террористов

WP: США хотят исключить ХТШ из числа террористов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

США имеют контакты с группировками в Сирии, включая боевиков из «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России), и допускают ее исключение из числа террористов. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Чиновники правительства США с осторожностью следят за подъемом сирийской повстанческой группировки ХТШ, свергнувшей Асада. Эта группировка признана правительством США террористической», — отмечается в материале издания.

При этом США не до конца уверены в подобном шаге, так как опасаются создания вакуума власти и резкой радикализации настроений в Сирии.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро заявил, что США оставят свои войска и сохранят военное присутствие на востоке Сирии, где располагаются многочисленные группировки курдского ополчения. По его словам, целью данной меры является борьба с терроризмом, и события в остальной части страны никак не сказываются на приоритетах Вашингтона.

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