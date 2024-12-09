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21:09, 9 декабря 2024Ценности

Главным мировым звездам объявили войну. Фанаты решили тотально их игнорировать и лишить заработка. Что случилось?

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Monica Schipper / Getty Images

«Мы даже не представляем, какой силой на самом деле обладаем», — задумались фанаты, неожиданно решившие полностью игнорировать звезд. Соцсети для знаменитостей — чуть ли не главный источник их популярности и, соответственно, заработка, поэтому флешмоб на тотальный игнор точно не пройдет для них незамеченным. Почему поклонники вдруг решили оставить кумиров без внимания и к чему это приведет — разбиралась «Лента.ру».

Кто запустил тренд на игнорирование звезд?

Блогерша Анита из Кейптауна опубликовала видео, в котором призвала зрителей игнорировать соцсети всех звезд. «Представьте, как было бы весело, если бы их публикации набирали по 13 лайков», — пошутила инфлюэнсер в описании.

Скриншот: @heeemav

Иронично, но именно этот ролик прославил девушку в TikTok, набрав рекордные 53 миллиона просмотров и почти 11 миллионов лайков. Пользователи охотно подхватили идею блогерши и начали выдвигать кандидатуры заслуживших игнор звезд, оставив под видео больше 30 тысяч комментариев.

4 тыс.

видео с призывом игнорировать звезд появилось в TikTok

Среди целей последователей тренда оказались певица Джоджо Сива, телезвезда Кайли Дженнер, блогерша Хейли Бейли, бизнесвумен Ким Кардашьян, рэперша Lizzo, поп-исполнительница Тейлор Свифт, певица Бейонсе и десятки других именитых личностей. «Тот факт, что это сработало на Джоджо Сиве», — гласит комментарий, набравший 767 тысяч лайков.

Какие звезды пострадали из-за нового тренда?

Танцовщица Джоджо Сива действительно стала жертвой запущенного Анитой флешмоба. Так, например, одно из ее видео с 17 миллионами просмотров получило всего 38 тысяч лайков, а некоторые комментарии под ним и вовсе набрали больше лайков, чем сам ролик. «Кажется, я попала в беду», — высказалась исполнительница.

Джоджо Сива

Джоджо Сива

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for iHeartRadio

По словам Сивы, менеджеры и юристы даже запретили ей публиковать новый контент на время флешмоба. Однако подробности такой просьбы от команды она так и не раскрыла. Певица не рассказала и о негативных последствиях, возникших в ее карьере на фоне тотального игнорирования от аудитории.

После удачной попытки игнорировать Джоджо Сиву, пользователи сети переключились на Ким Кардашьян, Тейлор Свифт и Адама Левина. По их мнению, названные звезды не заслуживают своей мировой популярности.

Почему фанаты решили игнорировать звезд?

В соцсетях поклонники объясняют: дело не в банальном хейте отдельных личностей, а в попытке противостоять культуре влияния как таковой. Игнорируя знаменитостей, общественность пытается избавиться от навязанных звездами взглядов. «Чем меньше у них влияния, тем меньше рекламы и товаров они смогут нам навязать», — поясняют пользователи сети.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: @kimkardashian

К тому же подобное игнорирование — не первое за последний год. Еще в мае звездам устроили полнейший blockout, «отменяя» их за проведение благотворительного бала Met Gala и Каннского кинофестиваля во время обострения конфликта между Палестиной и Израилем.

«Проблема для знаменитостей, которые пытаются монетизировать свой контент, заключается в том, что чем меньше вовлеченности они получают от фанатов, тем ниже их оценивает любой бренд», — так проблему подобных флешмобов для звезд объясняет профессор университета в Торонто Джордан Фостер.

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