Фанаты взбунтовались против голливудских звезд. Они упрекают знаменитостей в том, что те устроили пир во время чумы

За последние месяцы прошло сразу несколько громких мероприятий, собравших толпы знаменитостей со всего мира. Благотворительный бал Met Gala и Каннский кинофестиваль посетили тысячи звезд, однако на этот раз им не удалось получить должного внимания от фанатов. Вместо привычного восхищения поклонники устроили инфлюэнсерам полнейший blockout. За что пользователи сети массово «отменяют» звезд и при чем тут Палестина — разбиралась «Лента.ру».

В соцсетях началась массовая блокировка звезд после бала Met Gala

Параллельно с взаимными атаками Израиля и движения ХАМАС 7 мая в Нью-Йорке отгремел ежегодный бал Met Gala. Пока гости дефилировали на ковровой дорожке в роскошных образах, тысячи пропалестинских протестующих пробовали сорвать мероприятие и получили жесткий отпор от полиции. «Остановите геноцид. Свободная Палестина», — гласили надписи на баннерах антиизраильских активистов, которые безуспешно пытались прорваться в Метрополитен-музей.

7 мая в секторе Газа израильская армия захватила КПП «Рафах», который стал пристанищем примерно для миллиона перемещенных палестинцев, а также источником передачи гумпомощи. Несмотря на официальные предупреждения властей США о прекращении поставок оружия, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все равно начал полноценную наземную военную операцию по захвату пункта. В тот же день в Нью-Йорке проходил бал Met Gala

Белла Хадид на пропалестинских протестах в 2021 году Фото: TheImageDirect.Com / Legion-media.ru

Одновременно баталии между представителями разных позиций шли и в соцсетях. Общественность напомнила любителям моды, что тема бала «Сад времени» вдохновлена одноименным рассказом британского писателя Джеймса Балларда. Его произведение рассказывает о супружеской паре аристократов, которая счастливо живет в доме, окруженном огромным цветником. Райское поместье со всех сторон обступает беснующаяся толпа, но каждый раз, когда его владелец срезает один из цветов в саду, время ненадолго поворачивается вспять. Таким образом семья спасается от разъяренных людей — но только до тех пор, пока в саду не остается всего один последний цветок. Критики провели ассоциацию темы бала с происходящим в Палестине конфликтом и прозвали ее «величайшей иронией».

Первой под раздачу критиков попала блогерша Хейли Калил: она опубликовала ролик в вечернем платье под звук из фильма о Марии-Антуанетте с Кирстен Данст в главной роли — с фразой «Пусть едят пирожные», которую пользователи сети связали с разрушением пункта гуманитарной помощи для палестинцев. Бейли поспешила извиниться, но ее попытки не увенчались успехом.

Блогерша Хейли Калил на балу Met Gala Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images for The Mark Hotel

После этого в сети завирусился хештег Blockout, созвучный со словом blackout — «затемнение» или «отключение света». Пользователи сети массово отписались от кумиров и скрыли их публикации из своих новостных лент, стараясь таким образом негативно повлиять на их популярность. «Пир во время чумы», — так происходящие модные мероприятия охарактеризовали в сети.

Какие звезды попали в антисписки поклонников?

В «санкционные» списки попали звезды, которые либо активно поддерживают Израиль, либо вовсе игнорируют тему палестинского конфликта. Получается, что от блокировки пострадали почти все гости Met Gala, поскольку на этот раз организаторы приняли решение быть вне политики, в отличие от «Оскара», где приглашенные высказывали свою позицию с помощью нарядов и листовок.

Телезвезды Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, поп-исполнительницы Бейонсе и Селена Гомес, певец Джастин Бибер, рэперша Ники Минаж, актриса Зендея и Деми Ловато — лишь немногие из сотен знаменитостей, которые попали в антисписки от аудитории. Певица Тейлор Свифт, например, всего за неделю потеряла 300 тысяч подписчиков в TikTok и 50 тысяч подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Проблема для знаменитостей, которые пытаются монетизировать свой контент, заключается в том, что чем меньше вовлеченности они получают от фанатов, тем ниже их оценивает любой бренд Джордан Фостер профессор университета в Торонто

Блокировки продолжились и после Каннского кинофестиваля, поскольку, в отличие от Met Gala, на Лазурном берегу у звезд была возможность высказать свою позицию. Этим воспользовалась американская супермодель Белла Хадид, которая прибыла во Францию в красно-белом платье, выполненном из куфии. Данная вещь приобрела популярность среди пропалестинских активистов, сейчас многие считают ее символом солидарности с палестинцами в их борьбе против Израиля.

Кто из звезд поддерживал Палестину и Израиль в конфликте?

Помимо Хадид, которая много лет известна своей пропалестинской позицией, государство неоднократно поддерживала и певица Билли Айлиш. На 96-й премии «Оскар» она появилась с красным значком в рамках акции Artists4Ceasefire («Артисты за прекращение огня»). На значке изображена ладонь с черным сердцем внутри — она символизирует сострадание и поддержку прекращения огня, освобождения заложников и доставки гуманитарной помощи мирным жителям Газы.

Белла Хадид на Каннском кинофестивале Фото: Arnold Jerocki / GC Images / Getty Images

Поддержать инициативу прекращения огня в Газе также решили и другие гости премии — актер Марк Руффало, сценарист Ава Дюверней, стендап-комик Рами Юсеф и модель Куанна Чейзингхорс. Среди знаменитостей, регулярно поддерживающих сектор Газа, оказались в том числе актер Педро Паскаль, звезда «Мстителей» Марк Руффало и певица Зара Ларссон.

В то же время поп-исполнительница Мадонна, певица Кэти Перри, актриса Натали Портман и звезда «Чудо женщины» Галь Гадот поддержали израильскую сторону, назвав происходящее «катастрофой» и «варварством».

Кто признал Палестину?

В конце мая три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия — признали Палестину независимым государством. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что решение о создании двух государств способно разрешить конфликт и «обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам». Признание палестинского государства «является необходимым условием для достижения мира на Ближнем Востоке».

Вместе с Испанией, Ирландией и Норвегией Палестину признали 146 стран — членов ООН. Это не первые европейские страны, которые заявили о независимости арабского государства: до них это сделали Болгария, Кипр, Чехия, Словакия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Швеция. Палестину признают также такие страны, как Россия, Украина, Китай, Казахстан, Грузия, Сербия. Некоторые страны, признающие Палестину, в то же время не признают Израиль. Например, так сделали Ливан, Алжир, Индонезия, Сирия, Иран.

