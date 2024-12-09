Глава МИД Армении пожаловался на равнодушие ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян: ОДКБ проявила равнодушие к защите суверенитета страны

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян в интервью финскому агентству Lännen Media заявил о равнодушии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к защите суверенитета и территориальной целостности республики. Его слова опубликованы на сайте армянского дипломатического ведомства.

«Мы так и не получили реальной поддержки. Такое равнодушное отношение привело к огромному разочарованию», — рассказал Мирзоян.

По его словам, Армения находится в «большом процессе» и республика, как добавил дипломат, углубляет отношения с европейскими партнерами.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Астане. По ее словам, позиция Армении о заморозке своего членства в ОДКБ остается без изменений.