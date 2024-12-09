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15:01, 9 декабря 2024Экономика

Главную новогоднюю ель России спилили под Москвой

В подмосковной деревне Знаменка спилили главную новогоднюю ель России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Рядом с подмосковной деревней Знаменка спилили главную новогоднюю ель России. Об этом сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова передает РИА Новости.

По словам Агулова, главную новогоднюю елку России уже в третий раз везут в Кремль из Московской области. Он также отметил, что лесничество начало приготовление к этому с лета и проделало большую работу с коллегами из аппарата президента, общественниками и школьными лесничествами. Доставить дерево в Москву должны в ночь с 11 на 12 декабря.

Главную елку страны выбрали из 30 кандидатов. Специалисты обращали внимание на форму дерева, объем хвои, состояние лап и общий внешний вид.

Победительнице 90 лет. Высота дерева достигает 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — 8 метров. Все ветки имеют необходимую для удобной транспортировки толщину, а само дерево обладает правильной пирамидальной формой и насыщенным цветом хвои.

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