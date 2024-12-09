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13:22, 9 декабря 2024Мир

Хиджаб станет главой переходного правительства в Сирии

Le Figaro: Хиджаб может возглавить переходное правительство в Сирии
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Риад Хиджаб

Риад Хиджаб. Фото: Sebastian Gollnow / DPA / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Сирии, занимавший пост в период с 23 июня по 6 августа 2012 года, Риад Хиджаб может возглавить переходное правительство республики. Об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на источники.

По информации издания, в случае принятия Хиджабом поста США не придется иметь дело с главой террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещена в России) Абу Мухаммадом аль-Джулани, свергнувшим режим бывшего президента страны Башара Асада.

Экс-премьер Риад Хиджаб после ухода вотставку с поста в 2012 году бежал с семьёй в Иорданию и перешел на сторону сирийской оппозиции. В последствии он стал генеральным координатором Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Боевики в прямом эфире государственного телевидения заявили, что режим президента Башара Асада свергнут. Его семья правила республикой более 50 лет.

В стране начался транзит власти: глава ХТШ аль-Джулани заявил, что государственные учреждения «останутся под надзором» бывшего премьер-министра Мухаммада Гази Аль-Джалали до тех пор, пока не будет сформировано переходное правительство.

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