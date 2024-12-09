Израиль захватил контроль над районами на границе с Сирией

Кац: ЦАХАЛ захватил контроль над районами в буферной зоне на границе с Сирией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение ночи захватила контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает Ynet.

«Ночью ЦАХАЛ захватил дополнительные точки в буферной зоне с Сирией», — сказал он.

Глава оборонного ведомства еврейского государства отметил, что дал указание военным немедленно действовать в Сирии для «создания зоны безопасности, свободной от тяжелого стратегического оружия и террористической инфраструктуры, которая могла бы угрожать Израилю».

Уточняется, что Кац также отдал приказ о прекращении возобновления контрабанды оружия из Ирана в Ливан через Сирию в пунктах пересечения границы, а также распорядился принять меры по уничтожению тяжелых стратегических вооружений в Сирии.

Ранее Израиль впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышел на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Уточняется, что израильские силы взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других стратегически важных мест.