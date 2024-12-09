Израиль впервые за полвека вышел на территорию Сирии за пределами Голанских высот

NYT: Израиль впервые за полвека вышел на территорию Сирии за пределами Голан

Израиль впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышел на территорию Сирии за пределами Голанских высот, сообщает The New York TImes (NYT).

Израильские силы взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считались важными для стабилизации контроля над этим районом, говорится в материале.

Собеседники газеты среди израильских чиновников рассказали об опасениях властей, связанных с тем, что сирийская оппозиция может взять под контроль военные объекты у Голанских высот.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Сирия стала четвертым фронтом для сухопутных войск страны. Военачальник уточнил, что с вечера 7 декабря военные задействованы на четырех направлениях: на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, в Ливане, а теперь введены в приграничные районы Сирии.