Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:13, 9 декабря 2024Мир

В Израиле назвали Сирию четвертым фронтом для сухопутных войск

Глава Генштаба Цахал Халеви: Сирия стала четвертым фронтом для войск Израиля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IDF / Globallookpress.com

Сирия стала четвертым фронтом для сухопутных войск Израиля, об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, его слова приводит ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Военачальник уточнил, что с вечера 7 декабря военные задействованы на четырех направлениях: на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, в Ливане, а теперь введены в приграничные районы Сирии.

Глава Генштаба отметил, что в ЦАХАЛ присутствуют отличные сухопутные войска с пехотными, артиллерийскими, бронетанковыми, инженерными подразделениями, они взаимодействуют с Военно-воздушными и Военно-морскими силами, разведкой.

«Это позволяет Армии обороны Израиля даже после тяжелого года <...> мощно продвигаться вперед и эффективно защищать страну», — подчеркнул Халеви.

Ранее стало известно, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняли буферную зону, расположенную на границе с Сирией. Израильские танки вошли в эту зону. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил вторжение. Он призвал все страны Ближнего Востока не допустить дальнейшей экспансии Израиля в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Если я смогу». Трамп заявил, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине

      Сальдо высказался про планы ВСУ в Херсонской области

      Сальдо обвинил Украину в обстрелах гражданских объектов и назвал это агонией

      Стало известно о злости демократов на Байдена за самоустранение от руководства

      В Израиле назвали Сирию четвертым фронтом для сухопутных войск

      Турции рассказали о планах наступления сирийской оппозиции полгода назад

      Описаны схемы работы россиян на украинских мошенников. Как они становятся курьерами-дропперами и что им грозит?

      В США пригрозили привлечь к ответственности помогавших Асаду

      Депутат Рады рассказала о растущих на Украине кладбищах и возмутилась мобилизацией

      В российском регионе загорелась шахта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше