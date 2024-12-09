В Израиле назвали Сирию четвертым фронтом для сухопутных войск

Сирия стала четвертым фронтом для сухопутных войск Израиля, об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, его слова приводит ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Военачальник уточнил, что с вечера 7 декабря военные задействованы на четырех направлениях: на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, в Ливане, а теперь введены в приграничные районы Сирии.
Глава Генштаба отметил, что в ЦАХАЛ присутствуют отличные сухопутные войска с пехотными, артиллерийскими, бронетанковыми, инженерными подразделениями, они взаимодействуют с Военно-воздушными и Военно-морскими силами, разведкой.
«Это позволяет Армии обороны Израиля даже после тяжелого года <...> мощно продвигаться вперед и эффективно защищать страну», — подчеркнул Халеви.
Ранее стало известно, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняли буферную зону, расположенную на границе с Сирией. Израильские танки вошли в эту зону. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил вторжение. Он призвал все страны Ближнего Востока не допустить дальнейшей экспансии Израиля в регионе.