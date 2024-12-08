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22:22, 8 декабря 2024Мир

Иран осудил вторжение Израиля в буферную зону на границе с Сирией

Пезешкиан осудил вторжение Израиля в буферную зону на границе с Сирией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил вторжение Израиля в буферную зону на границе с Сирией. Об этом пишет ТАСС.

Он призвал все страны Ближнего Востока не допустить дальнейшей экспансии Израиля в регионе.

«Президент призвал все внутриполитические силы в этой стране и государства региона сохранять бдительность перед злыми попытками сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. "Ленты.ру") продвигать свои экспансионистские интересы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняли буферную зону, расположенную на границе с Сирией. Израильские танки вошли в эту зону.

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