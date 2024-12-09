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12:05, 9 декабря 2024Экономика

Известный режиссер рассказал о жизни в подвале

Режиссер Марк Розовский рассказал, что в детстве он жил с семьей в подвале
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Известный советский и российский театральный режиссер, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский рассказал, что в детстве он жил с семьей в подвале. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью журналу «Москвич Mag».

Народный артист России сообщил, что родился в Петропавловске-Камчатском, однако через год его семья переехала в Москву и поселилась в доме по адресу улица Петровка, 26. «Сейчас в том дворе летом корт, а зимой заливают каток. Там прошло мое послевоенное детство», — отметил Розовский. По его словам, условия жизни в доме на Петровке было трудно назвать комфортными. «Жили мы в подвале. Комната — 20 метров. Время было полуголодное. Карточная система. Борьба с космополитизмом», — уточнил режиссер, добавив, что антисемитизма в его дворе почти не было. «У нас было немало и татарских семей, которые, наверно, переживали те же страхи», — заключил Розовский.

Ранее актер Алексей Шевченков рассказал, что несколько лет назад на протяжении трех недель жил на улице в пьяном виде.

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