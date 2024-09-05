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16:54, 5 сентября 2024Экономика

Известный российский актер рассказал о трех неделях жизни на улице в пьяном виде

Актер Алексей Шевченков рассказал, как три недели жил на улице в пьяном виде

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Алексей Шевченков рассказал, что несколько лет назад он на протяжении трех недель жил на улице в пьяном виде. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью журналу WomanHit.

Артист сообщил, что во время службы в театре Джигарханяна Армен Джигарханян запретил пускать его ночевать в здании театра. Шевченков отметил, что тогда же он и потерял все документы и три недели жил на улице.

«Да, время такое было, если сейчас мне скажи: "Пройди этот путь!", я, наверное, не прошел бы. Потому что трезвый человек не может жить на улице, прятаться в кустах. Тем более, тогда очень жестко было с регистрацией. А к вечеру ты алкоголем себя накачаешь, чтобы было уже по барабану, где спать. Найдешь себе какой-нибудь кустарник, чтобы тебя милицейский патруль не нашел, там и спишь. Утром просыпался часов в восемь, шел в театр, умывался», — признался актер.

Он добавил, что однажды даже проснулся в бочке, не вспомнив, как в нее забрался. Шевченков предположил, что она, скорее всего, послужила укрытием от патруля, который мог его забрать в изолятор временного содержания.

В июле популярный комик Дмитрий Позов удивился ценам на аренду квартир в Москве. Он отметил, что в данный момент за очень большие суммы в столице предлагают снять вполне обычное жилье.

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      Полина Кислицына
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