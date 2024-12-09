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12:07, 9 декабря 2024Путешествия

Качающийся из-за шторма пассажирский самолет попал на видео

Мария Борисова
Мария Борисова

Пилоты Ryanair смогли посадить пассажирский самолет во время шторма «Дарра». Опасное приземление попало на видео, опубликованное в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кадры сняты в аэропорту Манчестера, Великобритания, утром 7 декабря. На них виден лайнер, качающийся от сильного ветра во время посадки.

Несмотря на непогоду, экипажу удается благополучно приземлиться. Не уточняется, откуда прилетел самолет и сколько людей было на борту.

В тот день Британская метеорологическая служба объявила красный уровень погодной опасности в нескольких частях страны из-за шторма «Дарра». Его скорость достигала 145 километров в час.

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