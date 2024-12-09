Министр обороны Украины отчитался перед Пентагоном о ситуации на фронте

Министр обороны Украины Умеров созвонился с главой Пентагона Остином

Министр обороны Украины Рустам Умеров созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином и отчитался о ситуации на фронте. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба оборонного ведомства республики.

«Подробно обсудили развитие событий и ключевые вызовы, с которыми сталкиваются наши силы обороны. (...) Министр Остин подтвердил готовность США обеспечивать Украину всем необходимым для эффективной борьбы», — говорится в публикации в Минобороны.

Отмечается, что министры также обсудили позиции перед предстоящим заседанием контактной группы «Рамштайн».

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил, что Украина может вступить в НАТО без потерянных территорий. По его словам, таким примером из прошлого является Западная Германия. Однако для присоединения страны к НАТО необходимо завершить конфликт, добавил он.