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12:22, 9 декабря 2024Бывший СССР

Министр обороны Украины отчитался перед Пентагоном о ситуации на фронте

Министр обороны Украины Умеров созвонился с главой Пентагона Остином
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Министр обороны Украины Рустам Умеров созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином и отчитался о ситуации на фронте. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба оборонного ведомства республики.

«Подробно обсудили развитие событий и ключевые вызовы, с которыми сталкиваются наши силы обороны. (...) Министр Остин подтвердил готовность США обеспечивать Украину всем необходимым для эффективной борьбы», — говорится в публикации в Минобороны.

Отмечается, что министры также обсудили позиции перед предстоящим заседанием контактной группы «Рамштайн».

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил, что Украина может вступить в НАТО без потерянных территорий. По его словам, таким примером из прошлого является Западная Германия. Однако для присоединения страны к НАТО необходимо завершить конфликт, добавил он.

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