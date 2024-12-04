В Эстонии допустили членство Украины в НАТО без потерянных территорий

МИД Эстонии допустил членство Украины в НАТО без потерянных территорий

Украина может стать членом НАТО без потерянных территорий. Это допустил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает РИА Новости.

«Это возможно. Есть пример Западной Германии в прошлом», — сказал он. При этом министр иностранных дел Эстонии отметил, что для членства страны в альянсе нужно завершить конфликт.

Ранее стало известно, что НАТО проигнорирует призыв главы украинского МИД Андрея Сибиги о приглашении страны в альянс. Как уточнялось, на встрече министров иностранных дел государств блока в Брюсселе нет никаких признаков того, что 32 члена организации пришли к единому мнению по этому вопросу.

3 декабря стало известно, что Киев отказывается от альтернатив членству в НАТО. Как говорится в заявлении МИД Украины, присоединение к альянсу является единственной реальной гарантией безопасности.