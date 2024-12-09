Морившую девятимесячного младенца голодом россиянку арестовали

В Уфе суд арестовал женщину за покушение на убийство своего 9-месячного сына

Кировский районный суд Уфы арестовал 28-летнюю местную жительницу, которая морила голодом своего девятимесячного сына. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Женщина будет под стражей два месяца. Она проходит обвиняемой по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По версии следствия, обвиняемая и отец ребенка намеренно лишали его еды и оставляли одного в квартире, тем самым подвергая жизнь младенца опасности.

Ранее в Красноярском крае 41-летний местный житель дважды пытался расправиться с новорожденным сыном из-за плача.