Москвичей предупредили о похолодании в конце недели

Синоптик Позднякова: в пятницу в Москву придет похолодание

С пятницы, 13 декабря, в Москве и области начнется похолодание. О приходе морозов в столицу рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передают «Известия».

По словам синоптика, во вторник температура в Москве составит минус один-минус три градуса, по области — до минус шести градусов. В среду может похолодать до минус трех-минус пяти в столице и до минус семи по региону, а в четверг температура продолжит понижаться. В течение всех трех дней ожидается небольшой снег.

«В пятницу к нам придут настоящие морозы. Снежок не исключен, но это будет в основном все-таки за счет вымораживания водяного пара в воздухе», — рассказала Позднякова. Она добавила, что минимальная температура составит от минус трех до минус восьми градусов. В субботу похолодает еще сильнее, столбики термометров могут опуститься ниже минус 10. Среднесуточная температура окажется на четыре-пять градусов ниже климатической нормы.

Ранее Позднякова рассказала, что на Новый год в России может быть слабый морозец, однако точно предсказать погоду в праздник пока нельзя.