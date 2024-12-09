Россиянам рассказали о погоде на Новый год

Синоптик Позднякова: на Новый год может быть слабый морозец

На Новый год в России может быть слабый морозец, однако точно предсказать погоду в зимний праздник пока нельзя. Об этом жителям страны рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с News.ru.

Синоптик с коллегами приняли решение информировать россиян о погоде на Новый год каждый понедельник, поскольку прогностические модели погоды пока неустойчивые и не дают с уверенностью сказать, чего гражданам РФ ждать в праздничную ночь. По ее словам, чаще всего прогнозируется «слабый морозец». «Чаще всего дают слабый морозец. Скорее всего, так оно и будет, иногда в новогоднюю ночью дают понижение температуры. Однозначно сказать, что будет в Новый год, пока что не представляется возможным», — заключила Позднякова.

Ранее в декабре синоптик Александр Ильин пообещал жителям столичного регионы морозы до 10-15 градусов в новогоднюю ночь.