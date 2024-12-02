Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Ильин: в новогоднюю ночь Москву ожидают морозы

В новогоднюю ночь Москву ожидают морозы до минус 10 градусов. О погоде в праздник жителям и гостям столицы рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает aif.ru.

Согласно прогнозам, по области температура может опуститься до минус 15 градусов. «Такого в столичном регионе не было давно, обычно в новогоднюю ночь отмечалось не ниже минус шести», — отметил Ильин.

Он добавил, что при этом в течение месяца температура в Москве будет превышать климатическую норму на два-четыре градуса. В начале декабря ожидается около нуля градусов, а с 5 декабря — похолодание до минус пяти-минус девяти градусов. После 10 декабря ненадолго потеплеет, а после 20-го начнутся зимние морозы до минус 20 градусов. Ближе к Новому году столбики термометров поднимутся до отметки минус 12 градусов.

Что касается осадков, в течение всего декабря ожидаются продолжительные, но несильные снегопады.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд заявил, что на текущей неделе в Москве не будет снега. Причина отсутствия осадков — высокое атмосферное давление.