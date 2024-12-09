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10:21, 9 декабря 2024Культура

Мужа Бейонсе обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

NBC: рэпера Jay Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с P Diddy
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Рэпера Jay Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) , который также является мужем американской певицы Бейонсе, обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с исполнителем и продюсером P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщает NBC News.

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, заявила, что нападение произошло в 2000-м году после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, США. В иске говорится, что у потерпевшей не было билета, поэтому она обращалась к разным водителям лимузинов, чтобы попытаться попасть на шоу или на вечеринку после него. Один из водителей сказал ей, что он работает на Комбса, и что она «соответствует тому, что искал Diddy», говорится в документах.

Затем он отвез ее в дом, где, по словам истицы, она подписала документы о неразглашении. Там заявительница выпила напиток, после чего почувствовала себя плохо и ушла отдохнуть. Потом в комнату, где она находилась, вошли Картер и Комбс и изнасиловали ее на глазах у неназванной знаменитости женского пола, сообщается в иске.

Отмечается, что первоначально иск был подан в октябре, где в качестве ответчика был указан Комбс, однако позже он был подан повторно, чтобы включить Картера. Артист прокомментировал обвинения, назвав их «отвратительными». «Я умоляю вас подать уголовный иск, а не гражданский! Любой, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заперт», — высказался Jay Z.

Ранее российский рэпер Тимати рассказал о вечеринках P. Diddy.

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