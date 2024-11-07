Спевший с P. Diddy Тимати рассказал о вечеринках рэпера

Рэпер Тимати рассказал о событиях на двух вечеринках P. Diddy

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) рассказал о вечеринках американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Соответствующее видео он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Артист поделился, что он посетил два мероприятия, организованных музыкантом. Первое из них прошло в Лос-Анджелесе. Там, по словам Юнусова, присутствовал «весь цвет американского цветного шоу-бизнеса». «Сказать, что я видел дичайшие оргии, или сыпавшиеся с небес наркотики, или кто-то предлагал мне что-то употребить — такой ситуации не было», — добавил Тимати.

Вторая вечеринка состоялась в Каннах и прошла на лодке продюсера. «Там было все веселей: там все выпивали, танцевали. Поспешу вас расстроить: никаких диких оргий там не было. Ни на одной из вечеринок не было несовершеннолетних», — сказал рэпер, отметив, что никогда не посещал «грязные» вечеринки P. Diddy.

Ранее россиянин рассказал о событиях на закрытой вечеринке P. Diddy.