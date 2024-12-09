На Украине заявили о подготовке ВС России к штурму в Запорожской области

Волошин: ВС России уже несколько недель готовятся к штурму в Запорожской области

ВС России уже несколько недель ведут подготовку к активным штурмовым действиям в Запорожской области, также войска пробиваются на границу Днепропетровской области. Об этом, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил спикер Сил обороны Юга республики Владислав Волшин, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

«Уже в течение двух недель противник очень активизировал именно штурмовые действия малыми группами на времовском направлении, — продолжил Волошин. — Ежедневно там происходит 25, а то и 30 штурмовых действий». По его словам, ВС РФ пускают в ход танки и бронированные автомобили.

Аналогичную подготовку российские войска проводят на ореховском направлении, стремясь вернуть под контроль Работино и выйти в Орехово, чтобы перерезать логистические пути ВСУ, сообщает разведка Украины.

«На ореховском направлении уже идет перебрасывание личного состава на передовые позиции. По данным разведки, противник перебрасывает достаточно значительное количество таких штурмовых групп пехоты — до ста», — подчеркнул спикер Сил обороны Юга. Он добавил, что ВС РФ готовят штурмовые группы с привлечением техники и на гуляйпольском направлении.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья на ореховском направлении. По его словам, военные взяли инициативу на этом участке фронта и продолжают активно наступать.