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17:56, 9 декабря 2024Бывший СССР

ВС России продвинулись на ореховском направлении

Рогов: ВС России продвинулись в районе Малой Токмачки на ореховском направлении
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки на ореховском направлении. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив позиции по переднему краю», — рассказал Рогов.

Он добавил, что российские военные взяли инициативу на этом участке фронта и продолжают активно наступать.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные контролируют большую часть многоквартирных домов в Курахово. По его словам, речь идет о многоэтажках на западе города.

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