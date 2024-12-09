ВС России продвинулись на ореховском направлении

Рогов: ВС России продвинулись в районе Малой Токмачки на ореховском направлении

Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки на ореховском направлении. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив позиции по переднему краю», — рассказал Рогов.

Он добавил, что российские военные взяли инициативу на этом участке фронта и продолжают активно наступать.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные контролируют большую часть многоквартирных домов в Курахово. По его словам, речь идет о многоэтажках на западе города.