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03:37, 9 декабря 2024Россия

Над российским регионом сбили несколько воздушных целей

Гладков: над Белгородом сработала ПВО, сбиты несколько воздушных целей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Globallookpress.com

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты несколько целей. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«Информация о пострадавших и серьезных разрушениях не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают», — рассказал губернатор. Он добавил, что в светлое время суток будет проведен подомовой обход.

В регионе объявлялся сигнал «Ракетная опасность», местных жителей попросили спуститься в подвалы. Предупреждение действовало около получаса, в 3:34 последовал отбой.

Как рассказал военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале, в небе над Белгородом прозвучало не менее десятка взрывов.

6 декабря в городе Шебекино Белгородской области при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Ее автомобиль и рядом стоящее транспортное средство получили повреждения.

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