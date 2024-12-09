Над российским регионом сбили несколько воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты несколько целей. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.
«Информация о пострадавших и серьезных разрушениях не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают», — рассказал губернатор. Он добавил, что в светлое время суток будет проведен подомовой обход.
В регионе объявлялся сигнал «Ракетная опасность», местных жителей попросили спуститься в подвалы. Предупреждение действовало около получаса, в 3:34 последовал отбой.
Как рассказал военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале, в небе над Белгородом прозвучало не менее десятка взрывов.
6 декабря в городе Шебекино Белгородской области при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Ее автомобиль и рядом стоящее транспортное средство получили повреждения.