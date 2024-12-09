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20:51, 9 декабря 2024Культура

Назван самый кассовый российский режиссер

Автор «Холопа 2» Клим Шипенко стал самым кассовым режиссером 2024 года
Андрей Шеньшаков
Клим Шипенко

Клим Шипенко. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Режиссер Клим Шипенко, снявший «Вызов», «Холоп 2» и другие громкие картины, стал самым кассовым российским постановщиком 2024 года. Об этом сообщает портал Кино-Театр.Ru

Как отмечает источник, по результатам анализа российского кинопроката, удалось определить, фильмы каких жанров и чьего авторства россияне смотрели чаще всего, а также какие актеры в них снимались.

«Холоп 2» собрал в прокате 3,8 миллиарда рублей. Также в топ-10 вошли режиссер Алексей Нужный, касса «Бременских музыкантов» которого превысила 3 миллиарда рублей, Михаил Локшин, экранизация «Мастера и Маргариты» которого принесла 2,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что музыкант Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», назвал самое яркое событие 2024 года. По его словам, особенно он запомнит поездку в ветеринарную клинику.

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