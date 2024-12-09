Шнуров назвал самое яркое событие года

Шнуров назвал поездку в ветеринарную клинику самым ярким событием 2024 года

Российский певец Сергей Шнуров назвал событие, которое стало для него самым ярким в 2024 году. Его слова приводит Пятый канал.

Музыкант, который является владельцем шести кошек, недавно взял еще одного котенка. По словам Шнурова, его кот — «самый счастливый человек на этой планете». «Я ездил в ветеринарку ставить прививки своим кошкам. Это было ярко, да, их много было. Это было незабываемо!» — сказал артист, отвечая на вопрос о самом ярком воспоминании года.

Ранее Сергей Шнуров оценил идею съемок фильма о группе «Ленинград».