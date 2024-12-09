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07:27, 9 декабря 2024Экономика

Названа доля повысивших зарплаты в 2024 году компаний в России

«Работа.ру»: в 2024 году в 53 % компаний в РФ повысили зарплаты сотрудникам
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash.com

Почти половина российских компаний в 2024 году повысила зарплаты сотрудникам. Долю таких фирм со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» называет газета «Известия».

Подняли зарплаты работникам 53 процента принявших участие в опросе компаний. Как отмечают респонденты, важными достижениями для бизнеса в 2024 году стали расширение клиентской базы и открытие новых направлений деятельности. Еще треть компаний (34 процента) назвали показателем роста и развития расширение штата высококвалифицированных сотрудников.

В следующем году более половины фирм (56 процентов) намерены расширить штат сотрудников. Четверть опрошенных (25 процентов) намерены открыть новые направления деятельности, а 38 — расширить географию бизнеса. В планах ввести новую систему премирования и больше тратить на рекламу — у 19 и 22 процентов компаний соответственно. Каждый третий опрошенный (16 процентов) намерен открыть новые офисы, еще столько же — сосредоточиться на одном направлении бизнеса. Перевести штат на гибридный формат работы собираются девять процентов компаний.

С 1 января 2025 года врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям госслужащих проиндексируют зарплаты на 13,2 процента. Помимо них, на 13,2 процента увеличат зарплаты сотрудникам МЧС, Роспотребнадзора, Росстандарта, а также работникам лесных хозяйств, отметила член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.

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