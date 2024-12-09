Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:49, 9 декабря 2024Силовые структуры

Неизвестные угнали машину россиянки и похитили ее саму ради выкупа в миллион рублей

В Крыму неизвестные похитили женщину и ее машину и потребовали выкуп 1 млн руб.
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Армянске Республики Крым неизвестные угнали машину 62-летней жительницы и похитили ее саму ради выкупа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 3 декабря неизвестные позвонили мужчине и заявили, что похитили его жену. В подтверждение ему отправили видео, где женщина просит о помощи. Также похитители сообщили, что продали ее машину, и приказали за день собрать миллион рублей. Деньги за освобождение жены нужно было привезти в условленное место, при этом похитители запретили обращаться в полицию.

Сам супруг в это время находился в Новосибирской области на заработках. Он позвонил дочери и выяснил, что та видела последний раз мать 2 декабря. В тот день женщина виделась также с братом и рассказала ему, что ее автомобиль забрали на штрафстоянку, а после попросила по телефону кого-то отвезти ее в Джанкой. После этого женщина не выходила на связь.

Дочь написала заявление в полицию. Следователи отследили машину похищенной по камерам видеонаблюдения. Также удалось выяснить, что перед исчезновением женщине звонили мошенники. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области осудили восемь человек за похищение и вымогательство.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      Зеленский назвал численность российских военнослужащих на Украине

      Вероятность спада цен на авторемонт в России оценили

      Украина захотела получить миллионы евро на развитие Чернобыльской зоны

      Австрия депортирует мигрантов из Сирии

      Журналист напомнил о совместных маршах Запада и Украины с Россией

      Раскрыто самое загадочное преступление XX века. Кем оказался авиаугонщик, исчезнувший с 200 тысячами долларов?

      Маск отреагировал на слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом

      Зеленский заявил о подготовке бригад ВСУ в Германии и Франции

      Главным мировым звездам объявили войну. Фанаты решили тотально их игнорировать и лишить заработка. Что случилось?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше