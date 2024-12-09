Неизвестные угнали машину россиянки и похитили ее саму ради выкупа в миллион рублей

В Крыму неизвестные похитили женщину и ее машину и потребовали выкуп 1 млн руб.

В Армянске Республики Крым неизвестные угнали машину 62-летней жительницы и похитили ее саму ради выкупа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 3 декабря неизвестные позвонили мужчине и заявили, что похитили его жену. В подтверждение ему отправили видео, где женщина просит о помощи. Также похитители сообщили, что продали ее машину, и приказали за день собрать миллион рублей. Деньги за освобождение жены нужно было привезти в условленное место, при этом похитители запретили обращаться в полицию.

Сам супруг в это время находился в Новосибирской области на заработках. Он позвонил дочери и выяснил, что та видела последний раз мать 2 декабря. В тот день женщина виделась также с братом и рассказала ему, что ее автомобиль забрали на штрафстоянку, а после попросила по телефону кого-то отвезти ее в Джанкой. После этого женщина не выходила на связь.

Дочь написала заявление в полицию. Следователи отследили машину похищенной по камерам видеонаблюдения. Также удалось выяснить, что перед исчезновением женщине звонили мошенники. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области осудили восемь человек за похищение и вымогательство.

