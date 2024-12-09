Суд приговорил к длительным срокам восемь россиян за похищение и вымогательство

В Московской области осудили восемь человек за похищение и вымогательство

В Московской области осудили восемь человек за похищение и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственном комитете (СК) России по Москве.

Они признаны виновными по статьям 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой»), 163 («Вымогательство»), 222 («Незаконный сбыт огнестрельного оружия»), 222.1 («Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

По данным следствия, они получили незаконный доступ к электронной информации о гражданах, таким образом узнали о благосостоянии одного из жителей Москвы. 19 декабря 2019 преступники похитили его с подземного паркинга на Кронштадтском бульваре и отвезли в Волоколамский район, где удерживали его до момента получения более шести миллионов рублей. После этого отпустили.

Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемых. Были проведены опознания, очные ставки и другие следственные действия. Пострадавший указал на задержанных как лиц, причастных к преступлению. В рамках расследования дела были также проведены обыски. Обнаружены и изъяты патроны, огнестрельное оружие и гранаты.

Суд приговорил их срокам от 5 до 12 лет лишения свободы. Одной фигурантке назначено наказание в виде 4 лет условно.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят мужчину за похищение бывшей жены и расправу над ней.

