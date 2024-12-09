Нетаньяху назвал Голанские высоты неотъемлемой частью Израиля

Нетаньяху: Голанские высоты всегда будут неотъемлемой частью Израиля

Голанские высоты, которые до 1967 года принадлежали Сирии, всегда будут неотъемлемой частью Израиля. Об этом на пресс-конференции заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля. Мы меняем облик Ближнего Востока. Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире», — сказал он.

По его словам, падение режима Башара Асада в Сирии стало следствием ударов израильской армии по Ирану и Ливану.

Ранее Израиль впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышел на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Израильские силы взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считались важными для стабилизации контроля над этим районом.