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21:43, 9 декабря 2024Мир

Нетаньяху назвал Голанские высоты неотъемлемой частью Израиля

Нетаньяху: Голанские высоты всегда будут неотъемлемой частью Израиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: GPO / XinHua / Global Look Press

Голанские высоты, которые до 1967 года принадлежали Сирии, всегда будут неотъемлемой частью Израиля. Об этом на пресс-конференции заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью Израиля. Мы меняем облик Ближнего Востока. Мы хотим увидеть другую Сирию и протягиваем руку тем, кто хочет жить в мире», — сказал он.

По его словам, падение режима Башара Асада в Сирии стало следствием ударов израильской армии по Ирану и Ливану.

Ранее Израиль впервые со времен Октябрьской войны 1973 года вышел на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Израильские силы взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считались важными для стабилизации контроля над этим районом.

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